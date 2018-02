"Sa va zic de ce nu m-am bagat la Dinamo!" Becali a vorbit din nou despre propunerea primita si i-a laudat ca niciodata pe fanii "cainilor"

Gigi Becali a povestit ca i s-a propus preluarea lui Dinamo si mai apoi a CFR-ului. El afirma ca Arpad Paszkany l-a vizitat la Palat.

Gigi Becali, patronul Stelei, sustine ca a refuzat sa discute despre preluarea lui Dinamo pentru ca echipa din Stefan cel Mare reprezinta un simbol care nu poate fi controlat de un om care nu este 100% implicat emotional. El crede ca Dinamo trebuie sa ajunga din nou pe mana unui dinamovist convins si a incercat sa il "intarate" pe Borcea sa revina.

"CFR mi-a fost propusa acum 6-7-8 luni. Paszkany mi-a propus, dar nu m-a interesat. Eu vreau dreptate si dreptatea nu e asa. Mai ales la Dinamo!

Dinamo este simbol, are mii si mii de suporteri! Pe Dinamo trebuie sa o ia neaparat un dinamovist. Nu te poti juca cu Dinamo. Cu CFR te poti juca, dar cu Dinamo, Steaua si Rapid nu poti face asta, ca au mii si mii de fani.



Eu nu am fost niciodata mare suporter, un microbist infocat. Dar eu cand am intrat in fotbal, am zis ca vreau sa fiu numarul 1! Daca ajungeam eu in situatia in care e Dinamo acum, ma lasam de fotbal, pentru ca imi place sa fiu capul, nu coada.

Eu am zis ca nu e corect fata de Dinamo sa fac asa ceva. Chiar daca eu ma ciondanesc cu ei, ii respect. Pentru ca nu are nimeni coregrafia lor! Eu mor de oftica atunci cand vad ce coregrafii fac ei, chiar daca apoi mai zic una si alta.

Treaba de la meciul cu City a fost hotie, aia e altceva. Eu am avut incredere in ei, au venit in casa mea si au facut mizerie. Atunci au gresit. Dar in rest, mie imi place de ei!

Eu l-am intaratat cat am putut pe Borcea, ca sa revina la Dinamo. Ii zic: <<Finule, pai eu cu cine ma bat?!>>", a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.