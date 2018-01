"Sa-si vada de OILE lui!" Oltenii il ataca pe Becali, dupa tentativa de transfer a lui Baluta! Mesaj dur pentru rivalul de la Steaua

Craiova nu ii da nicio sansa lui Becali sa-l ia pe Baluta.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Marcel Popescu, presedintele oltenilor, e deranjat de afirmatiile lui Becali, care a spus ca Baluta are o singura sansa sa plece in strainatate la o echipa buna - transferul la Steaua.



"As vrea ca fiecare sa-si vada de oile lui. Problema e simpla. Astazi, jucatorii nu vor sa se duca la FCSB. Ce sa vanda FCSB? Pai, Alibec nu a dat niciun gol si are oferta? Au vandut destul, iar credibilitatea lor pe piata europeana nu este in cadere, este sub zero! Tot ce au dat nu a corespuns.

Sa nu uitam ca patronul ii ironizeaza pe cumparatori. Nu spunea el ca l-a dat pe Stanciu care nu putea sa dribleze o gaina moarta sau cam asa ceva... Asta nu este in regula", a declarat Marcel Popescu la Digi.

"Consulatul republicii Pipera in Republica Oltenia s-a inchis", spune Popescu.