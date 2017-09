"Sa se uite mai mult la fotbal si apoi sa vorbeasca" Atac extrem de dur al lui Dica la adresa unui rival

Gala de MMA "KOlosii Europei", azi la Pro X de la 23:00

Steaua se pregateste sa joace cu Dinamo duminica seara insa meciul cu CFR nu pare sa se fi incheiat, cel putin la nivelul declaratiilor. Dupa ce Mara i-a acuzat pe stelisti ca nu au avut nicio ocazie, Dica i-a dat o replica dura.

"Nu am inteles declaratiile lui Mara, deocamdata vreau sa ii spun ca noi facem performanta, suntem in grupele Europa League, in campionat suntem pe locul 2. Puteam sa avem mai multe puncte dar am avut meciuri unde am schimbat cate 10 jucatori, ei daca schimbat 2-3 la o saptamana.

Mara sa se uite la cifre, am avut 72 la suta posesie in ultimele 15 minute, echipa care vrea campionatul vrea 28 de procente posesie. Eu nu am facut schimbare in minutul 85 una si in minutul 91 alta, la 1-1, pe teren propriu. Mara sa se uite mai mult la fotbal si apoi sa vorbeasca.", a spus Dica in conferinta de presa.