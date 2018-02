Sa se teama Dica? "L-am vrut pe Petrescu, dar nu era liber!" Becali, INDRAGOSTIT de Super Dan. Ce spune inainte de CUTREMURUL cu CFR

Becali nu mai spune echipa in direct la TV. Se teme de Dan Petrescu.

Patronul Stelei crede ca Super Dan ii poate dejuca planul tactic lui Dica daca afla din timp echipa. Becali dezvaluie ca l-a vrut pe Dan Petrescu antrenor in trecutul apropiat si nu exclude sa revina cu o propunere in viitor.

"Dan Petrescu joaca impotriva a ceea ce crede adversarul. El nu ataca cu echipele mici si bate prin valoarea lotului. Cu cele mari face invers. O sa vedeti ca va face exact ca la Cluj, in meciul tur. Va face pressing. Nu va avea posesia, nu va ataca prea tare, dar cu sigurata pressing va face. Cum a facut la Cluj, ne-a surprins. El va face pressing mai sus, dar n-o sa mai poata sa faca pana la capat si se va intampla ce trebuie sa se intample.

Pe Dan Petrescu am vrut sa-l iau. Acum, ultima data, nu era liber. Dan Petrescu, din ce e acum in tara, e unul dintre cei mai mari. Cu siguranta va fi cel mai mare in viitorul apropiat. La fotbal nu e ce zic eu, e ce demonstrezi. El a facut-o! CFR Cluj ce echipa e? Ce mare valoare are? Din Hoban, Culio are 72 de ani, Deac si el in varsta, Camora 92 de ani... Sa nu se supere baietii pe mine, vorbesc in parabole. A facut echipa mare Dan Petrescu din niste jucatori foarte in varsta si din jucatori care nu mai spuneau nimic. Nici salarii asa mari nu au jucatorii. Omrani castiga 5500 de euro pe luna", a spus Becali la PRO X.