'Sa se faca mai repede! Vreau la Steaua!' Ce discutie a avut Balasa cu Gigi Becali

Mihai Balasa isi doreste ca transferul sau la Steaua sa se rezolve cat mai repede.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Fundasul spune ca asteapta ca discutiile sa se incheie rapid pentru a putea prinde cat mai mult din pregatire de iarna alaturi de Reghecampf. Balasa nu e speriat de criticile patronului la adresa jucatorilor si spune ca il va convinge rapid pe Becali ca a facut o investitie buna.

"As vrea sa se realizeze cat mai repede, as vrea sa ii cunosc pe colegi, pe domnul Reghecampf. N-am probleme cu faptul ca pregatirea e dura. Am fost si la U21 coleg cu Ovidiu Popescu, stiu cum se lucreaza acolo. Nu ma tem de criticile patronului, am incredere in mine, stiu ce pot. Vreau sa ajung la Steaua! Altfel nu-mi dadeam acordul sa se duca mai departe discutiile", a spus Balasa la Digisport.