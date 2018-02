"Sa nu-si dea viata cu noi si sa fie morti cu Lazio!" Dorinta dinamovistilor inainte de derby! Care e prima "victorie" a lui Dinamo

Micul Avram va arbitra marele derby. Dinamo se bucura.

Cu acest arbitru, Dinamo are 2-1 in meciurile cu stelistii. "S-o lase mai moale cu noi ca sa nu fie morti la returul cu Lazio" - spune dinamovistul Lupu.

Anul trecut, Dinamo a pierdut titlul in ultima etapa.



"Cred ca sunt o echipa mai buna decat anul trecut. Am spus ca prefer ca noi sa intram in play-off de pe primul loc" a declarat Nicolae Dica.

Miriuta a fost pus sa aleaga intre o victorie cu stelistii si calificarea in play off. "O victorie cu FCSB si un loc in play off" spera Miriuta.

Torje revine intr-un derby dupa 7 ani. Stelistii vor sa-l faca iar sa planga.

"Atat timp cat va vorbi cineva de mine, de bine, de rau, reclama pozitiva sau negativa te face sa fii important. Cea mai frumoasa amintire?! Golul din Ghencea cand am castigat 1-0 si sper sa se repete" a mai spus Torje.

Stelistii au umplut stadionul cu Lazio, iar Dinamo vine cu peste 30 de mii de fani la derby.

"Au facut un meci bun cu Lazio, trebuie sa faca un meci prost duminica. Nu cred ca ar fi normal sa-si dea viata cu noi si joi sa fie morti" crede Danut Lupu.