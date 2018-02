"Sa ne explice Becali care e problema! De ce ar fi normal sa ia Steaua titlul?" Iuliu Muresan i-a raspuns patronului stelist dupa atacurile de ieri

CFR Cluj a castigat cu 2-0 primul meci oficial din 2018. Echipa lui Dan Petrescu a invins Concordia Chiajna cu golurile lui Vinicius si Mailat.

Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Iuliu Muresan, presedintele CFR-ului, a vorbit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X. El i-a raspuns si lui Gigi Becali, cel care a afirmat ieri ca "CFR nu are cum sa ia titlul in Anul Centenarului".

"De ce ar fi normal ca Steaua sa castige titlul in Anul Centenarului. Prin ce este CFR echipa ungureasca? Sa explice Becali! Ce, e o problema ca suntem ardeleni? Noi nu avem niciun ungur in echipa! Cred ca avem un singur sofer la club maghiar, un baiat foarte bine pe care il respect si pe care nu l-as lasa sa plece.

Nu-mi plac discursurile acestea ale domnului Becali, dar mai mult zambesc decat sa ma supar. Nu sunt bune pentru Romania. De ce nu trebuie ungurii sa castige campionatul, daca sunt cetateni ai tarii. Suntem cu totii cetateni ai Romaniei", a spus Iuliu Muresan la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.