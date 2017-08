"Sa ne bata Colentina, care e problema?" Dica schimba toata echipa cu Juventus! Cum va arata Steaua

Vicecampioana a obtinut un rezultat important in Portugalia, insa in campionat risca sa piarda contactul cu CFR.

Inainte de returul cu Sporting, Steaua are meci cu una din cele mai slabe echipe din campionat, nou-promovata Juventus Colentina. Gigi Becali a anuntat ca nu e interesat de rezultat si i-a transmis lui Dica sa odihneasca toti titularii. Antrenorul Stelei a procedat la fel si in meciul cu Astra, iar Steaua a obtinut doar un 1-1. CFR s-a distantat deja la 4 puncte, iar echipa lui Petrescu arata extrem de solid in acest start de sezon.

Miza colosala a Ligii Campionilor este mult mai importanta pentru Becali, cel care va incasa aproape 30 de milioane de euro daca echipa sa va ajunge in grupe.

Dica nu va risca nimic astfel cu Juventus si va introduce pe teren toate rezervele. Lor li se vor adauga insa si jucatori precum Pintilii, suspendat cu Sporting, Romario Benzar sau Nedelcu, adusi pentru a fi titulari, dar care nu au apucat lista UEFA pentru partida cu Sporting.

Echipa probabila a Stelei: Stancioiu, R.Benzar, Nedelcu, Filip, Pleasca, Pintilii, Achim, Man, D.Benzar, De Amorim, Gnohere

Steaua - Sporting e miercuri, de la 21:45, in direct la ProTV!