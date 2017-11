"Sa le vad OUALE cu Steaua! Vreau sa le vad ouale!" Anuntul lui Ionut Popa inaintea derby-ului URIAS cu Steaua

Timisoara e all in pentru meciul de Cupa contra Stelei, de joi (21:30, in direct la PRO TV).

Ionut Popa recunoaste ca egalul obtinut pe terenul campioanei Viitorul a fost norocos. Asteapta meciul vietii de la jucatorii sai contra Stelei, in Cupa Romaniei.

"Am avut sansa, in prima repriza Viitorul a jucat exceptional. Am avut noroc, ce sa mai zicem? Si noi am avut o ocazie in prima repriza, la Abraw. Ma bucur ca echipa n-a cazut in repriza a doua. Imi felicit jucatorii, au dat dovada de ambitie si de multa daruire.

Problemele financiare sunt convins ca se vor rezolva saptamana viitoare. La meciul cu Steaua, din campionat, ne batea si o echipa din liga a 3-a. Am fost acolo cu 3 juniori. Acum, la meciul de Cupa cu Steaua vreau sa vad ce oua au jucatorii mei. Vreau sa le vad ouale!", a spus Popa la Digisport.

Viitorul - ACS Poli s-a terminat 1-1.