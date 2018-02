"Sa le batem pe CFR si Dinamo si sa trecem de la Lazio!" Ce spune Budescu despre perioada infernala pentru Steaua

Steaua isi joaca tot sezonul in mai putin de 2 saptamani!

Steaua incepe sambata o perioada infernala in care le va intalni pe CFR Cluj, Dinamo si de 2 ori pe Lazio! Probabil cel mai bun jucator al echipei in acest moment, Constantin Budescu, recunoaste ca va fi extrem de dificil pentru echipa lui Dica in urmatoarea perioada.

"Avem un program destul de greu. Nu pot vorbi dinainte, vom vedea ce se va intampla. CFR este o echipa foarte buna care se bate la campionat. Speram sa vina oameni la stadion atat la partidele cu CFR, cat si la urmatoarele partide.



Trebuie sa fim foarte atenti, o sa avem o perioada cu meciuri din 3 in 3 zile si trebuie sa gestionam foarte bine aceasta perioada. Speram sa obtinem toate punctele si, de ce nu, sa obtinem calificarea in turul urmator din Europa League.



Nu pregatesc nimic pentru CFR, incerc sa-mi fac treaba cat mai bine pe teren, daca si marchez e un bonus, important este sa castige echipa, conteaza mai putin cine marcheaza" a spus Constantin Budescu intr-o conferinta de presa.