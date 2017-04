"Sa-l intrebati pe el daca s-a suparat!" Reghecampf a explicat ce s-a intamplat cu Alibec. Ce spune despre lupta la titlu dupa 0-0 cu CFR

CFR Cluj 0-0 FCSB | Ros-albastrii mai pun un punct peste Viitorul, inaintea meciului direct. Laurentiu Reghecampf a explicat la finalul partidei ce s-a intampat cu Denis Alibec in momentul schimbarii.

"A fost un meci de lupta. Intr-adevar, noi nu am jucat la fel ca etapa trecuta, insa in repriza a doua am avut ocazii.

Pentru noi era important sa nu pierdem si sa nu luam galbene. Urmeaza un meci important cu Viitorul.

Urmeaza doua meciuri foarte importante, cu Viitorul si Dinamo. Daca batem, cred ca suntem 100% campioni!

Sa-l intrebati pe Denis daca s-a suparat, pe mine nu ma intereseaza acest lucru. In seara asta s-a zbatut, dar nu a avut multe reusite. A incercat sa joace multe mingi pentru colegii sai, dar am hotarat sa-l pastram pentru urmatorul meci, de aceea l-am bagat pe Gnohere.

Nu m-am certat cu Vasile Miriuta. El a reprosat ceva, i-am zis doar sa isi vada de banca lui. El era suparat ca cineva de pe banca nostra se ridicase. Dar nu ne-am certat, pe noi ne leaga multe lucruri, nu ne putem certa de la un meci de fotbal", a spus Laurentiu Reghecampf dupa CFR Cluj 0-0 FCSB.