"Sa fie ca Yorke si Cole la United!" Dica schimba sistemul de joc! Cum va arata atacul Stelei

Antrenorul Stelei cauta solutii pentru atacul Stelei. Ii are in lot pe Alibec si Gnohere, dar Alibec nu inscrie, iar fostul dinamovist e nemultumit de statutul de rezerva. Dica ar vrea sa-i foloseasca pe amandoi dupa modelul Dwight Yorke - Andy Cole la Manchester United, acum aproape 20 de ani!



"M-am gandit sa ii folosesc pe Alibec si Gnohere in acelasi timp. Dar nefacand faza defensiva, am putea avea probleme. Este posibil ca in viitor sa ii vedeti pe amandoi. La Chiajna, ultimele 30 de minute, chiar am incercat asta. In Romania adversarii se apara in propria jumatate, strangand in centru, si suntem obligati sa scoatem mingea la margine si sa centram. Ne-ar placea si noua sa jucam ca Dwight Yorke si Andy Cole la United, sa combinam doar pe centru.

Este posibil sa jucam si un 3-5-2. Pana acum aveam o problema cu jucatorii sub 21 de ani. La noi, acestia erau doar mijlocasi dreapta. Cu venirea lui Nedelcu, e posibil", a declarat Nicolae Dica, la Europa FM.