"Sa batem cu 2, 3-0!" INVENTIA lui Dica, incantat de ce a gasit la Steaua. Ce isi doreste la Plzen

Timisoara 0-1 Steaua | Junior Morais a jucat mijlocas central, dar n-a parut incomodat in niciun moment de cerintele tactice ale lui Dica.

Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV! Incepe drumul spre Champions League! Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Morais asteapta meciul cu Plzen, in care crede ca Steaua trebuie sa se impuna categoric.

"Sper sa batem cu 2-0, cu 3-0. Asta ar fi un scor foarte bun pentru noi. Eu joc la Steaua, la Steaua am venit, nu stiu si nu vreau sa comentez nimic despre Steaua Armatei. E o familie aici. Sunt multi jucatori de la Astra, ne intelegem foarte bine cu totii si speram sa castigam cat mai multe trofee! De asta suntem aici. M-am simtit bine la inchidere, nu e prima oara cand joc postul asta. Am mai fost folosit si la Astra, si in Portugalia in aceasta pozitie. Ma bucur ca a iesit bine!", a spus Morais la Dolce Sport.