"S-a vazut schimbarea de atitudine! Cosmin are puterea asta!" Reactia lui Mutu dupa debutul lui Contra

Dinamo 1-0 Botosani / Adrian Mutu e fericit pentru debutul lui Contra la Dinamo.

Chiar daca Dinamo s-a impus greu, dinamovistii sunt multumiti pentru victoria de la debutul lui Cosmin Contra. Socul asteptat s-a produs dupa demiterea lui Andone, iar echipa ramane in cursa pentru calificarea in play-off.



"A fost un meci foarte greu. Botosaniul a jucat cu ambitie foarte mare. Ma bucur ca am vazut o schimbare de atitudine a baietilor, mai ales in repriza a doua. Ii felicit si pe ei si pe Contra. Mai avem doua finale de jucat, poate cea cu Craiova mai grea. Trebuie sa fim la fel de concentrati si speram ca la sfarsit sa fim in play-off. Cosmin are puterea de a-si motiva jucatorii, s-a vazut asta in repriza a doua. Se pare ca socul la echipa s-a produs, baietii au facut un joc bun si au obtinut o victorie", a spus Mutu.

Dinamo e pe 6 in Liga I, cu 35 de puncte, la egalitate cu Astra.