S-a scumpit brandul Rapid: acum face milioane de euro! Cat trebuie sa plateasca Primaria din bani publici ca Academia sa devina "adevaratul Rapid"

Luna trecuta, evaluarea de 406.000 de euro pentru brandul Rapid a fost considerata prea mica de catre Adunarea Creditorilor

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Fostul actionar al FC Rapid, omul de afaceri moldovean Valerii Moraru, a marit pretul de pornire al licitatiei pentru vanzarea marcii Rapid la 3,4 milioane de euro, plus TVA.

Valorificarea marcii, al carei pret initial era de 406.000 de euro, se va face prin licitatie publica, abia dupa trei incercari nereusite suma urmand sa scada la 1,7 milioane de euro.

Lichidatorul societatii aflata in faliment FC Rapid SA, Mihai Florea, a declarat pentru News.ro, ca pretul a fost stabilit de catre Azuga Waters, societatea detinuta de sotia omului de afaceri Valerii Moraru, principalul creditor al societatii falimentare.

"Pretul de pornire al licitatiei este acum de 3.400.000 de euro, plus TVA. Asta este pretul de pornire la prima licitatie. Daca nu se adjudeca, se organizeaza alta si se mai scade cu 10 la suta, apoi la a treia cu inca 10 la suta. Abia la a patra licitatie vom avea pretul de 1.700.000 de euro, plus TVA. S-a decis in Adunarea Creditorilor, de catre cel care are ponderea cea mai mare, in cazul de fata Azuga Waters”, a declarat Florea.

Intrebat daca implicarea Primariei Sectorului 1 la Academia Rapid si intentia acesteia de a cumpara marca a facut ca pretul sa creasca considerabil, Florea a spus: "Este posibil, nu stiu ce sa va spun. E posibil sa fie si lucrul acesta, dar nu pot sa spun ca este motivul pricipal, cu toate ca aparent cam asta ar fi motivul".

Presedintele AFC Rapid, rivala Academiei Rapid in Liga a IV-a, Horia Manoliu, a fost de acord cu pretul stabilit de Moraru. "La Adunarea Generala nu a participat domnul Moraru, a fost un punct de vedere scris semnat de doamna Violeta Moraru din partea Azuga Waters. A mai participat ANAF-ul si domnul Manoliu Horia (n.r. - presedintele AFC Rapid). Si domnul Manoliu Horia a fost de acord cu pretul stabilit de Azuga Waters. ANAF-ul nu a avut un punct de vedere, a spus ca nu e in masura sa stabileasa un pret in momentul de fata”, a mai spus lichidatorul FC Rapid SA.

Horia Manoliu, presedintele AFC Rapid, echipa care lupta alaturi de Academia Rapid in Liga a IV-a si se doreste a fi continuatoarea echipei feroviare, figureaza pe lista creditorilor FC Rapid cu o restanta salariala.

FC Rapid, echipa infiintata in 1923, si-a intrerupt activitatea in 2016, cand societatea comerciala care administra gruparea giulesteana a intrat in faliment. Atunci gruparea giulesteana era patronata de omul de afaceri basarabean Valerii Moraru.

In momentul actual doua echipe evolueaza sub denumirea Rapid in Liga a IV-a, Academia Rapid, sustinuta de Primaria Sectorului 1, care a inchiriat marca pana la efectuarea licitatiei, si AFC Rapid, asociatia co-fondatoare a societatii intrate in faliment.