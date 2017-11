S-a recuperat mai repede decat se astepta! Dica a primit o veste excelenta: un titular de baza poate juca in meciul in Plzen

Dica a primit o veste excelenta. Recuperarea lui Benzar decurge mai bine decat era planificata, iar jucatorul ar putea reveni pe teren la meciul cu Viktoria Plzen din Europa League.

Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Olanda, marti, ora 21:00! Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Romario Benzar a suferit o ruptura la meciul cu Hapoel Beer Sheva si se parea ca fundasul nu va mai putea juca in acest an. Potrivit DigiSport, Benzar s-a refacut rapid si este apt de joc. Dica nu-l va forta insa la partida de campionat cu CSM Poli Iasi, astfel ca Benzar ar putea reveni in primul "11" al ros-albastrilor la confruntarea cu Viktoria Plzen din grupele Europa League.

Meciul cu Viktoria Plzen conteaza pentru Steaua doar in ceea ce priveste clasamentul grupei. Orice rezultat, cu exceptia infrangerii, garanteaza Stelei primul loc in grupa si implicit un adversar mai facil in "primavara europeana" dat fiind faptul ca sunt evitate echipele venite din Champions League.

Viktoria Plzen - Steaua se va juca joi, 23 noiembrie, ora 20:00 si va putea fi urmarit in direct pe ProTV.