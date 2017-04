S-a razgandit si nu prea. Prima reactie a lui Deac dupa ce Becali si Muresan l-au anuntat fiecare la FCSB si CFR

Juventus - Barcelona, marti, 11 aprilie, IN DIRECT la ProTV | Anderlecht - Manchester United, joi, 13 aprilie, 22:00, ProTV. BUCURATI-VA DE FOTBAL



La inceputul saptamanii, Becali anunta ca Deac va fi jucatorul echipei sale. La cateva zile distanta, Iuliu Muresan, presedintele CFR-ului, il contrazice pe patronul formatiei ros-albastre si spune ca mijlocasul va continua in Gruia. "Nu e nimic adevarat, vom sti doar la vara", reactioneaza, insa, Deac.

Mijlocasul in varsta de 31 de ani a vorbit pentru Prosport.ro, acesta spunand ca nu si-a dat acordul definitiv pentru un contract nici cu FCSB, dar nici cu CFR.

"Nu e nimic adevarat (n.r ca a semnat cu CFR). Vom sti doar la vara", a spus Ciprian Deac pentru Prosport.

Ciprian Deac are contract cu CFR pana in 2019, dar beneficiaza de o clauza potrivit careia poate pleca liber in cazul unei oferte avantajoase.

Becali a dezvaluit ca i-a propus acestuia un salariu de 15.000 euro lunar, plus o prima de instalare de 200.000 euro. La CFR, acesta incaseaza in prezent sub 10.000 de euro, dar clubul din Gruia ar putea plusa la salariu.

"Sunt foarte suparat. Lumea a inceput sa ma injure la Cluj ca sunt tradator. E si problema clubului. Daca vrea sa ma tina, ar trebui sa faca niste eforturi. Eu ce as putea sa-mi doresc? Am jucat 9 ani la CFR...", spunea Ciprian Deac ieri seara, dupa Dinamo 2-0 CFR.