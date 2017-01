'S-a inteles cu Sheriff, dar cu 3-4 ore inainte sa plece a zis ca renunta!' Dezvaluiri de la negocierile pentru Budescu

Budescu a discutat cu Sheriff Tiraspol inainte sa ajunga la Astra, in vara. Le-a zis moldovenilor ca nu vine cu doar cateva ore inaintea zborului.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Budescu a refuzat un salariu dublu de la Sheriff ca sa ramana la Astra pentru jumatate de an.

"Cu cateva saptamani inainte sa semneze cu Astra, se intelesese cu Sheriff Tiraspol pe un salariu mare, erau si biletele de avion scoase. In ultimul moment, Budescu a refuzat sa mai plece pentru ca era accidentat. Oamenii aveau contractele facute, hartiile pregatite, partenerul meu polonez prin care adusesem aceasta oferta era deja la Bucuresti.

Si, cu 3-4 ore inainte sa plece, a refuzat pentru ca nu putea sa se antreneze. Sheriff era in preliminariile Champions League. A spus asta in ultimul moment. Chinezii erau gata sa-l imprumute in Moldova, erau aceleasi conditii ca la Astra din punctul meu de vedere, doar ca in Moldova ar fi castigat dublu fata de Astra. A preferat sa ramana acasa pentru ca oricum primea foarte multi bani de la chinezi. Pana la urma, a facut alegerea buna!", a spus Apostu la Digisport.