S-a executat ordinul lui Becali! Enache, OUT din lot. Ce a spus Dica

Dupa criticile patronului Becali, Gabi Enache a fost scos din lot pentru meciul cu Plzen.

Dica spune ca fotbalistul nu e trimis la echipa a doua, dar ca nu face parte din strategia meciului de maine.

"Domnul Becali da declaratii dupa anumite jocuri, spune cand nu ii convine ce fac anumiti jucatori. Se schimba, insa, dupa alte partide si nu mai are probleme cu jucatorii respectivi. Enache nu va fi in lot pentru jocul de maine. Am decis sa nu intre, am retinut alt fundas in lot. Nu a fost trimis la echipa a doua", a explicat dica.



