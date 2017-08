"S-a dus si s-a BATUT in club, arata ca Doroftei dupa meciul cu Balbi!" Dezvaluiri INCREDIBILE. De ce a plecat de fapt Albin de la Dinamo

Juan Albin s-a despartit de Dinamo dupa numai o luna. Motivele invocate de club: caldura excesiva si problemele de adaptare.

PRO SPORT dezvaluie insa un scenariu radical diferit. O sursa din cadrul clubului povesteste ca Albin ar fi fost batut intr-un club, dupa o noapte lunga. Acesta a fost motivul pentru care atacantul n-a vrut sa vina la antrenament. Imediat cum a aflat ce se intamplase cu omul adus sa-i castige titlul in Liga 1, Contra a luat decizia sa se desparta de el.

"Si in interiorul hotelului, dar si in parcarea de la RIN, Albin a purtat numai ochelari de soare in cursul zilei de miercuri. Ochelarii i-a purtat pentru a masca o vanataie din dreptul ochiului drept. Nu si-a putut insa ascunde si buza umflata pe care o avea. Avusese o noapte de pomina! Albin a mers intr-un club din Bucuresti si a incasat-o. Urmele i-au ramas pe fata. Nu a fost prima iesire de acest gen, arata ca Doroftei dupa meciul cu Balbi!", a explicat sursa de la Dinamo pentru PRO Sport.