S-a DECIS viitorul lui Alex Ionita! Ce se intampla cu atacantul care a UCIS Steaua in ultimul meci: "CFR n-a facut nicio oferta!"

Alex Ionita a deschis scorul in partida din ultima etapa, 2-0 contra Stelei.

Alex Ionita II are sanse mari sa ramana la Astra! Dorit de CFR Cluj, atacantul de 22 de ani ce a marcat 8 goluri in actualul sezon mai are contract cu fosta campioana pana in vara anului viitor.

"Noi avem si alte variante de transfer pentru Ionita, insa avem si un plan pe care vrem sa il punem in aplicare. Ionita se afla in ultimul an de contract cu Astra Giurgiu, iar noi suntem in lupta pentru play-off. Evident ca nu ne dorim sa il pierdem pe Ionita liber de contract, iar in zilele urmatoare ii vom face acestuia o propunere pentru prelungirea angajamentului sau cu Astra.



Avem mare nevoie de Ionita si in viitor. El este in crestere de forma si dorim sa profitam la maximum de serviciile acestui fotbalist. Dar ne vom tine de cuvant si fata de jucatorii echipei noastre.

Inainte de meciul cu FCSB baietii au avut promisa cate o prima. Ne vom tine de cuvant si va pot spune ca pana la meciul cu Iasi toata lumea isi va incasa prima" a spus Dani Coman pentru Fanatik.

Acesta nu crede in varianta unui transfer la liderul din Liga 1: "CFR Cluj nu ne-a facut nicio oferta concreta, iar apoi eu nu stiu daca Dan Petrescu il doreste cu adevarat. Eu am vazut ce a spus Dan si nu mi-a lasat impresia ca l-ar vrea si el acolo. Totusi, nu este prioritar pentru noi un transfer al lui Ionita la CFR Cluj" a mai spus Coman.