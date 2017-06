S-a ales praful de el! Becali l-a adus ca pe un SUPERSTAR insa doar un transfer la arabi il mai poate salva

Cota lui De Amorim s-a prabusit.

William De Amorim a fost adus la pachet de la Astra, alaturi de Boldrin, pentru 1 milion de euro. Acesta era considerat un jucator de viitor de catre Gigi Becali, mai ales ca intre timp brazilianul isi luase si cetatenia romana.

De Amorim era cotat la 1,8 milioane de euro cand a fost adus de la Astra, insa, la doar 1 an de la transfer a ajuns sa coste doar 50% din acea suma, adica 900.000 de euro.

Picajul lui De Amorim a avut apogeul in meciul cu Dinamo din finalul campionatului, cand a facut un penalty in minutul 94 cu o interventie inutila in careu, Steaua pierzand cu 1-2 si ratand titlul.

Becali a vrut sa il vand la arabi pe De Amorim in aceasta vara insa nu a obtinut pretul cerut, de 1 milion de euro. De asemenea, si Sumudica a vrut sa il ia la turci, insa transferul a fost refuzat de conducere.