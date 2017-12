Rusescu, tot mai aproape de intoarcerea la Steaua! Anuntul facut de conducerea clubului

Raul Rusescu e una din tintele lui Becali pentru aceasta perioada de transferuri.

Steaua mai cauta un atacant care sa ajute echipa sa forteze castigarea titlului in 2018. Raul Rusescu este o varianta importanta, dupa ce atacantul roman a fost tras pe linie moarta la Osmanlispor in acest sezon. Rusescu are insa un salariu mare, pe care Becali nu e dispus sa-l plateasca. Ramane ca patronul Stelei sa se inteleaga cu turcii pentru un imprumut in perioada urmatoare.

Duckadam spune ca Rusescu ar fi o achizitie buna pentru completarea atacacului format din Gnohere si Alibec in toamna lui 2017.



"Steaua mai are nevoie de un atacant, chiar daca Alibec isi va rezolva problemele de sanatate si va face o pregatire de iarna exemplara. Noi avem doar doi atacanti in acest moment, Gnohere si Alibec. Cred ca mai este nevoie de un jucator pentru a acoperi acest post", a spus Duckadam la Digi.

"Ii vreau pe Grozav, Rusescu, e si Tanase pe lista. Nu pot sa spun cine e mai aproape. Transferul pana nu-l faci, nu e sigur", spunea Becali recent pentru ProTV.