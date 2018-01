Rusescu si Cristi Tanase, asteptati inapoi la Steaua! Anuntul facut de MM Stoica! Stadiul negocierilor

Steaua a plecat in primul cantonament din aceasta iarna.

In asteptarea intaririlor din aceasta iarna, Dica si-a dus jucatorii in Antalya pentru primul cantonament din cele doua programate in aceasta iarna.

MM Stoica anunta ca stelistii negociaza cu Raul Rusescu si Cristi Tanase, care vor da un raspuns pana la finalul saptamanii si pot fi prezenti in al doilea cantonament de iarna.



"Asteaptam un raspuns din partea lui Rusescu, iar la sfarsitul saptamanii din partea lui Cristi Tanase", a spus MM Stoica la plecarea Stelei spre Antalya.

Stelistii sunt incantati de conditiile pregatite de turci in Antalya. "Avem cele mai bune conditii de pregatire, nicio echipa nu are asa ceva", a mai directorul sporiv al Stelei.

MM vrea s-o vada pe Dinamo in playoff. "Vrem sa castigam de doua ori si sa faca coregrafii frumoase. Playoff fara Dinamo nu are farmec".