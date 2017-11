RUPTURA intre Dica si jucatori?! "Cand nu joci pentru echipa, n-ai cum sa ai rezultate!" Prima reactie a lui Dica dupa dezastrul cu Astra

Dica se teme pentru postul sau dupa infrangerea de la Giurgiu!

Antrenorul Stelei e dezamagit de atitudinea jucatorilor sai si spune ca nu gaseste explicatii pentru pasa prin care trece echipa dupa infrangerea de la Iasi.

"Cand nu joci pentru echipa, e normal sa ai astfel de rezultate. Pentru o echipa ca Steaua, este o problema ca nu reusim sa castigam de 3 meciuri. Avem jucatori de valoare, au aratat-o si la alte echipe, si aici. Dar in ultimele 3 meciuri nu s-a intampalt asa. Important e ca echipa sa-si revina, acesti baieti au aratat ca au valoare. De la meciul cu Iasi s-a intamplat ceva.

Ma tot gandesc, sa vad unde sunt probleme, sper sa reusim sa le remediem. Am emotii pentru postul meu, am avut mereu. Nu stim cat de grava e situatia lui Planic, probabil maine vom afla mai multe. Sper ca ultimele jocuri sa fie bune si sa iesim din pasa asta. Am avut si ghinion, au mai iesit si azi jucatori accidentati. Trebuie sa schimbam ceva pentru meciul de Cupa. Ne gandim la viitor, la ce trebuie sa facem in continuare. Acum treuie sa intreptam lucrurile. Nu am pierdut din cauza lui Enache, am pierdut meciul cu totii", a spus Dica la Digisport.