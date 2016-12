Rotariu si-a dus iubita in LUXUL ABSOLUT! Unde isi petrece ultimele zile din 2016

Pana sa prinda un transfer, Rotariu i-a facut iubitei un cadou de lux: a dus-o intr-o vacanta de vis, la Dubai! Galatasaray, Dinamo Zagreb si FC Brugges il vor pe Rotariu!

Dinamovistul cu cele mai multe goluri in 2016, Rotariu a fugit dupa Craciun in paradisul din Dubai. Iubita lui Rotariu si-a dorit o vacanta la soare!



Printre delfini, Rotariu se gandeste la ofertele pe care le-a primit sub bradul de Craciun. Poate discuta cu Mutu despre transfer, chiar in Emirate. Mutu merge la Dubai si Abu Dhabi de Revelion. 4 milioane cere Dinamo pe Rotariu.