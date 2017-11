Ronaldo de Romania i-a impresionat pe oficialii Stelei: "Asemenea fotbalisti ne intereseaza!"

Ronaldo poate ajunge la Steaua! Ronaldo Deaconu, autorul unui super gol in partida dintre Juventus si Chiajna, 0-5.

Ronaldo Deaconu a inscris cu un sut superb de la distanta, iar la finalul partidei a fost laudat de presedintele de imagine al Stelei, Helmuth Duckadam.

"E un jucator interesant, are un sut foarte bun. E tanar, se incadreaza in politica noastra. Noi vrem astfel de fotbalisti, care pot creste. Daca patronul il doreste, cu siguranta ca il va lua", a spus Duckadam la Digi.



"Deaconu are reale calitati, ar fi bine pentru el sa se transfere la o echipa mai mare. E senator de drept la lovituri libere si promite mult. Din cate am inteles, are si un caracter frumos, e linistit", a spus si Mihai Teja.