"Romanii nu sunt uniti la Dinamo!" Dezvaluiri din Stefan cel Mare! Contra le vorbea jucatorilor in spaniola

Claudiu Bumba a marcat pentru Chiajna in meciul cu echipa care l-a pus pe liber, Dinamo.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Joi, 20:00, Lugano - Steaua!

Bumba spune ca a ramas cu un gust amar dupa perioada Dinamo, in care nu a primit prea multe sanse. Ajuns la Chiajna, jucatorul spune ca vestiarul lui Dinamo nu este unit, iar romanii aveau probleme de comunicare cu Contra. Noul selectioner le vorbea in spaniola si engleza jucatorilor. Bumba a marcat in victoria din Stefan cel Mare a Chiajnei.



"Am ramas cu un gust amar dupa ce s-a intamplat acolo. Imi pare rau pentru suporteri, pentru ca sunt cei mai buni din tara. Eu am venit cu inima deschisa la Dinamo, am incercat sa dau totul...

Nu dau vina pe altcineva, a fost si vina mea, si vina altor persoane. Nu a fost conflict (n.r. - cu Cosmin Contra), poate nu suntem compatibili. Nu intram in planurile dansului. Aveam nevoie de cineava care sa-mi dea incredere, sa ma ajute foarte mult.

Multa lume spune ca Mister (n.r. - Contra) a vorbit doar in spaniola sau doar in engleza. Nu asta a fost problema, asta era un atu, pentru ca toata lumea il intelegea astfel.

Nici noi romanii nu am fost un grup uniti, sincer. Da (n.r. - nici strainii cu romanii), nici romanii intre ei. Asta am simtit eu", a declarat Bumba, la Digi.