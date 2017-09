300 de romani s-au bucurat alaturi de stelisti pentru primul succes reusit in Elvetia. "Am intalnit un adversar modest" - spune Mihai Stoica.

Romanii au facut legea in Elvetia, in duelul cu fanii lui Lugano vopsiti pe fata in stilul Carla's Dreams. :)



"FCSB e Steaua" - au strigat romanii veniti din Italia si Germania. Stelistii din teren si din tribuna au tremurat pentru victoria din Elvetia.