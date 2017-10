"Romania mi-a dat tot ce am! Nici nu ma gandesc sa plec". Camora vrea sa fie primul strain din istoria nationalei Romaniei: VIDEO

Culio si Camora de la CFR vor sa devina romani si sa joace pentru nationala.

Capitanul CFR-ului, Camora, e de 7 ani in Romania. Vrea sa ramana pe viata la Cluj, dar si sa joace pentru Romania la EURO si la Mondiale!

"Romania mi-a dat tot ce am eu. Ma simt deja clujean! Am nevasta aici, am copil aici, ne gandim sa facem un business pentru noi. Nici nu ma mai gandesc sa ma intorc in Portugalia", spune fundasul.

Pe Camora nu-l supara atacurile rivalilor.



"Dupa opinia mea, CFR e meritat pe primul loc", mai spune el.