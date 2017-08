Aroganta incredibila a lui Sumudica in fata lui Dica: "Trebuie sa fii tampit sa nu faci rezultate cand patronul iti cumpara tot ce e mai bun!"

Razboiul continua intre Dica si Marius Sumudica.

Dupa ce antrenorul Stelei l-a acuzat ca i se autopropune lui Becali si i-a cerut public sa renunte la comentarii legate de meciurile ros-albastrilor, Sumudica vine cu o noua aroganta.

"In momentul in care patronul iti cumpara ce e mai bun in tara asta, trebuie sa fii tampit sa nu faci rezultate. Trebuie sa fii nebun, sa nu ai nicio treaba cu fotbalul. Chiar tin sa-l felicit pe Dica pentru rezultatul de aseara. Sa dea Dumnezeu sa fie un imbold pentru tot ce are de facut in cariera de antrenor", a spus Sumudica.

Dica i-a cerut mai mult respect lui Sumudica acum o saptamana, dupa ce numele antrenorului de la Kayserispor aparuse din nou in discrusul lui Becali.

"Sumudica este sub contract cu o echipa, dar vad ca in fiecare zi apare prin interviuri si spune ca il vrea lumea la Steaua, dar cred ca ar trebui mai mult respect fata de mine, ca antrenor, fata de meseria asta. Eu, daca sunt sub contract cu Steaua, nu mi-as permite sa vorbesc in fiecare zi ca merg la echipa "x". Dar este decizia dansului, nu pot eu sa il invat ce sa vorbeasca.", a comentat Dica dupa turul cu Plzen, de saptamana trecuta.