"Rivaldo m-a sunat, vrea sa vina la Bucuresti. Il bag in teren 30 de minute" Ce a vorbit cu Contra la telefon

Vezi ce a spus Contra despre Rivaldo si fiul sau.

Cosmin Contra a dezvaluit ca a avut o discutie la telefon cu Rivaldo, cel cu care se cunoaste din perioada in care juca la Alaves iar Rivaldo la Barcelona.

"Am vorbit cu Rivaldo, m-a sunat, ne stim de cand jucam in Spania, ne cunoastem foarte bine. Vrea sa vina sa stea cateva zile la Bucuresti cu mine si baiatul lui. Daca vrea sa vina il bag si in teren. Eu cred ca jumatate de ora face diferenta.", a spus Contra la Sport.ro.

Contra a spus ca Rivaldinho s-a adaptat treptat la Dinamo insa mai are pana ajunge la o forma buna. Acesta a schimbat clima, fusul orar si stilul de joc si a fost folosit destul de putin de antrenor de cand a semnat cu formatia din Stefan cel Mare.