Rivaldinho, refuzat de Barcelona inainte sa ajunga la Dinamo! Rivaldo ii critica pe sefii clubului: "Trebuie sa fie uniti"

Rivaldo ii critica pe conducatorii Barcei, dupa cele doua inferangeri ale catalanilor cu Real Madrid.

Barca trece printr-un moment dificil, dupa ce l-a pierdut pe Neymar si nu a reusit sa-i aduca un inlocuitor pe masura.

Brazilianul Rivaldo il critica pe directorul sportiv Pep Segura, cel care l-a refuzat pe fiul sau inainte ca acesta sa semneze cu Dinamo.

"Nu e usor sa pierzi doua meciuri la rand cu Real Madrid si sa-i asculti pe jucatorii noi cum ii critica pe cei vechi, care au castigat totul. Asta arata lipsa de experienta la un asemenea nivel. Jucatorii merita respect, cei care sunt deja si cei care vor veni.

Daca presedintele accepta asemenea comportament, atunci echipa va fi divizata in doua, iar pentru succes trebuie ca toata lumea sa mearga in aceeasi directie. In fotbal, toti castiga si toti pierd. E timpul ca toata lumea sa fie unita.

Ma intreb daca Barca B va mai furniza jucatori precum Puyol, Xavi, Iniesta, Pique sau Victor Valdes, intre multi altii. Trebuie sa lasam ligile inferioare si sa ne concentram pe prima echipa. Fotbalul e incedere si curaj, iar asta a pus tot timpul Barcelona in top.

Trebuie sa avem incredere si in noul antrenor, sa faca transferuri atent si sa nu se grabeasca fara un plan ca pana acum. Nu trebuie sa ne multumim ca vedem un manager general sau un director sportiv cheltuie banii straini fara responsabilitate si simt de raspundere. Aici se trage linia si unde cluburile esueaza cel mai des. Jucatorii au admiratia si respectul meu. Au castigat-o", e mesajul lui Rivaldo.

Brazilianul a fost recent ambasadorul Barcelonei la un eveniment in Asia.