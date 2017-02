Rivaldinho, primul din seria "bombelor" lui Dinamo? La ce pusti se mai pot gandi oficialii "cainilor" :)

Dinamovistii au anuntat inaintea primului meci oficial din 2017 ca "bombele urmeaza sa vina". La doar cateva zile distanta, acestia au oficializat imprumutul unui fundas francez care a bifat doar 4 meciuri in sezonul trecut la Slovan Bratislava, dar l-au adus pentru vizita medicala si pe Rivaldinho, fiul marelui Rivaldo.

Rivaldinho (21 de ani), fotbalist care a mai evoluat la Mogi Mirim (alaturi de tatal sau), Boavista, XV de Piracicaba si Internacional a sosit in Romania pentru a semna cu Dinamo. Tanarul atacant urmeaza sa faca vizita medicala, apoi sa semneze pentru echipa din Stefan cel Mare.

Rivaldinho este jucatorul adus pentru a acoperi golul lasat de plecarile din ofensiva lui Dinamo in iarna. Gnohere, Lazar si Rotariu, jucatori care au marcat mai mult de jumatate dintre golurile echipei in prima parte a sezonului, au fost cedati la Steaua, Al Saiylia, respectiv Brugges.

Mai in gluma, mai in serios, DAR MAI MULT IN GLUMA, dinamovistii se pot orienta si catre alti fii de fotbalisti :)

Iata o lista a jucatorilor celebri care sunt tatici de baieti. Dintre acestia, cativa sunt deja pe punctul de a face pasul cel mare in carierele lor.

Gianluigi Buffon - 3 baieti

Louis Thomas - 9 ani

David Lee - 7 ani

Leopoldo Mattia - 1 an

Edwin Van der Sar - 1 baiat

Joe - 18 ani (Ajax)

Gerard Pique - 2 baieti

Milan - 4 ani

Sasha - 2 ani

Paolo Maldini - 2 baieti

Christian - 20 ani (Pro Sesto. A mai jucat la Milan Primavera, Brescia Primavera, Reggiana, Hamrun Spartans)

Daniel - 15 ani

Gustavo Poyet - 1 baiat

Diego - 21 ani (a jucat la Charlton, West Ham, Huddersfield, MK Dons)

David Beckham - 3 baieti

Brooklyn - 17 ani

Romeo - 14 ani

Cruz - 11 ani

Zinedine Zidane - 4 baieti

Enzo - 21 ani (Real Madrid)

Luca - 18 ani (Real Madrid)

Theo - 14 ani (Real Madrid)

Elyaz - 11 ani

Robin Van Persie - 1 baiat

Shaqueel - 10 ani

Didier Drogba - 1 baiat

Isaac - 18 ani

Patrick Kluivert - 1 baiat (Ajax Amsterdam)

Justin - 17 ani

Kun Aguero - 1 baiat



Benjamin - 7 ani

Leo Messi - 2 baieti

Thiago - 4 ani

Mateo - 1 an

Cristiano Ronaldo - 1 baiat

Cristian Jr - 6 ani

Gica Hagi - 1 baiat

Ianis - 18 ani (Fiorentina)