RIVALDINHO, ATAC LA MIRIUTA // "Nu intelege nimic din fotbal!" Declaratii incredibile ale brazilianului

Rivaldinho a parasit-o pe Dinamo pentru Levski Sofia.

Fiul marelui Rivaldo spune ca a plecat din cauza lui Miriuta, cu care nu se putea intelege. Mai mult, brazilianul spune ca antrenorul nu intelege nimic din fotbal, iar la Dinamo nu avea conditii pentru a se recupera dupa accidentare.

"Nu a fost dificil sa plec. Eu nu imi doream sa mai stau cu ei. Am ramas in Bucuresti ca sa ma recuperez la o clinica particulara pentru ca Dinamo nu are structura necesara pentru a face asta. Mi-am imaginat ca o sa se ajunga aici cand am refuzat sa ma transfer in Turcia. Recunosc ca nici eu nu imi mai doream sa mai lucrez cu ei.

In plus, antrenorului nu ii placeau jucatorii straini si de aceea nu am fost folosit mai des. Nu ii placea de mine pentru ca eu nu vorbesc romana, germana sau franceza, asa cum o fac ceilalti atacanti de la Dinamo. Insa am ajuns sa joc destule meciuri intr-un final, chiar daca am fost accidentat. Am facut toate acestea pentru a-mi ajuta echipa.

Eu mereu am avut parte de putina incredere la Dinamo, in special cu Miriuta. Eu dadeam gol si in urmatorul meci eram tinut pe banca de rezerve. Asta demonstreaza ca el nu intelege nimic din fotbal! Poti sa imi spui un atacant de la Dinamo care are mai multe goluri decat mine in acest sezon? Nu exista niciunul", a spus Rivaldinho pentru Fanatik.

Rivaldinho si Nascimento au semnat cu Levski Sofia in aceasta iarna.