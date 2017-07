Rivaldinho: "Am marcat un gol extraordinar. M-a vazut si tata!" Prima reactie a lui Rivaldinho dupa golul FABULOS marcat cu Bilbao

Rivaldinho a marcat un gol fabulos cu Bilbao. Se bucura ca tatal sau a fost in tribune sa-l vada si anunta ca jucatorii lui Dinamo vor da totul pentru calificare in retur.

"Echipa a facut o treaba buna, imi felicit colegii, antrenorii. Suntem inca in viata, avem sperante pentru retur. A fost primul meci de cupa europeana pentru mine. Am marcat un gol fantastic, tatal meu a fost aici... E un om foarte important pentru mine. Au fost aici si sotia mea, prietenii mei, m-am simtit sustinut. Daca as avea macar 1% din talentul tatalui meu, as fi cel mai bun. El a fost cel mai bun. Bilbao e o echipa foarte puternica. Mai avem sanse de calificare, dar stim cat de greu ne va fi", a spus Rivaldinho la TVR.