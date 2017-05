Rivaldinho a plecat din Romania la doua zile dupa ce a cucerit Cupa Ligii. Mesajul transmis fanilor dinamovisti

Rivaldinho a plecat in vacanta dupa terminarea sezonului. Atacantul brazilian, in varsta de 22 de ani, a parasit Romania, indreptandu-se catre tara natala, Brazilia.

"Va multumesc pentru sprijin, sunteti fantastici. Sezonul viitor voi fi mult mai bun, pentru ca voi meritati acest lucru! Ne vedem curand! Noi suntem Dinamo", a scris Rivaldinho pe Twitter.

Thank you for all support, you are amazing. Next season will be much better, because you deserve it. See you soon! NOI SUNTEM DINAMO!????⚪️???????????? pic.twitter.com/o7jo9uKmit