Rimniceanu si-a gasit rapid echipa! A semnat cu un alt club din Liga 1

Victor Rimniceanu si-a gasit rapid echipa dupa despartirea de Viitorul.

Portarul in varsta de 28 de ani care a ajutat la castigarea titlului in sezonul trecut a ajuns la un acord cu Sepsi OSK, informeaza ProSport. Conform sursei citate, Rimniceanu a semnt un contract pana la finalul sezonului, cu optiune de prelungire pentru inca un an.



Victor Rimniceanu a jucat la Petrolul, CS Otopeni, Concordia, Dinamo si Viitorul.

Sepsi se afla pe locul 13, penultimul din clasament, cu 15 puncte.