"RIA-RIA UNGARIA!" Stadionul din Brasov a explodat in minutul 17! Ce s-a intamplat

Stadionul plin de la Brasov a erupt intr-un moment in care pe gazon nu se intampla nimic special.

Fanii celor de la Sepsi au produs un moment extrem de tensionat in partida cu Steaua - peluza stelista a scos in minutul 17 un banner pe care scria "Pentru voi, acasa nu este Romania!" Ca raspuns, fanii celor de la Sepsi au inceput sa strige: "Ria-ria Ungaria! Ria-ria Ungaria!"

Auzind aceasta scandare, restul fanilor aflati in tribune au inceput sa huiduie! Scandarea a durat doar 10-15 secunde pentru ca apoi sa continua scandarile pentru cele 2 echipe. Ramane de vazut daca tensiunea va creste in tribune in functie de ce se intampla pe gazon, in conditiile in care pana acum meciul a fost linistit.

Scandarile au surprins mai ales in conditiile in care la inceputul partidei la statia stadionului s-au facut anunturi in maghiara iar cei care au inteles mesajul au aplaudat.