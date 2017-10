Revolutionarul Astafei loveste din nou! Cum a explicat mijlocasul mesajul de pe sapca: "F*ck the boss" :)

Victoras Astafei este recunoscut pentru militantismul sau. Mijlocasul de 30 de ani, legitimat acum la Sepsi Sfantu Gheorghe, a afisat de-a lungul timpului mesaje precum Uniti sub tricolor sau Salvati Rosia Montana. Acum, acesta si-a facut aparitia cu un mesaj si mai profund.

Victoras Astafei este singurul fotbalist din Liga I care se poate lauda ca a lansat un album de muzica. Acesta este pasionat de muzica hip hop, iar in urma cu un an a scos albumul "Asta - Sunt aici sa ma satur". Pe lista melodiilor se afla si una intitulata "Revolutionar".

Iar Astafei pare sa fie un revolutionar convins. Mijlocasul a militat de-a lungul timpului pentru mesaje precum Uniti sub tricolor ori Salvati Rosia Montana. Acum, acesta are un mesaj si mai profund, legat de adancirea distante dintre clasele sociale.

"E o chestie de... e un mesaj asa din punct de vedere al lumii in care traim. Nu ar trebui ca distanta dintre clasele sociale sa fie atat de mare, dar din pacate ea se mareste de la an la an", a spus Astafei cand a fost intrebat de mesajul purtat pe sapca: "F*ck the boss".