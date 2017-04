REVOLUTIE la Fiorentina! Tatarusanu e OUT din vara! Anuntul facut de Gazzetta dello Sport

Ciprian Tatarusanu va fi oferit celui care liciteaza mai mult in vara, scrie Gazetta dello Sport.

Dupa 3 ani, Tatarusanu pleaca de la Fiorentina. Gazzetta dello Sport anunta o adevarata revolutie in lotul toscanilor, care au inceput entuziasmant sezonul, dar acum se afla pe locul 8 cu sanse mici la un loc de Champions League.



"Totul este decis in ceea ce priveste portarii. Titular va fi Sportiello, venit in ianuarie sub forma de imprumut, pentru un milion de euro, cu optiune de cumparare de 8 milioane de euro. Tatarusanu a facut un campionat bun, satisfacator, e titularul nationalei României, are cota de piata buna. Va fi cedat la echipa care va face cea mai buna oferta", scriu italienii.

Tatarusanu se poate consola ca alaturi de el, si alti jucatori importanti din echipa vor fi scosi pe taraba de Fiorentina in pauza de vara.

Ajuns la 31 de ani, Tatarusanu este cotat la 4,5 milioane de euro in prezent.

40 de meciuri a jucat Tatarusanu pentru Fiorentina in acest sezon.