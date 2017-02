REVOLUTIA STEAUA! Anuntul de ultima ora al lui Duckadam despre marele miting al fanilor

Steaua scoate Romania in strada. Ideea anuntata de Becali acum cateva saptamani e aproape sa devina realitate.

Pe 25 februarie, fanii Stelei sunt asteptati sa iasa in strada pentru a-si apara echipa. Suporteri din 33 de judete, dar si din Bucuresti, si-au anuntat prezenta la protest.

"Pentru ca tot suntem in perioada mitingurilor, vreau sa le reamintesc fanilor Stelei, echipa actuala, ca pe 25 februarie, in 33 de judete, dar si in Bucuresti, avem un miting de sustinere pentru echipa. S-a vazut si la Cluj cat de iubita e Steaua. Sunt sigur ca si la meciurile de acasa fanii vor veni alaturi de noi, mereu in momentele grele am stiut sa fim uniti.

Am incredere in actualul lot si in munca pe care o face Reghecampf si sunt convins ca la finalul sezonului vom sarbatori un nou titlu!", a spus Duckadam la Digisport.