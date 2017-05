REVOLUTIA lui Gigi Becali la Steaua! Ce decizie a luat dupa aducerea lui Dica

Plecarea lui Muniru a fost doar inceputul.

Steaua a ratat titlul in Liga 1 pentru al 2-lea an consecutiv iar patronul Stelei, Gigi Becali, a decis sa-l aduca pe Nicolae Dica ca antrenor. Insa patronul Stelei are planuri importante in ceea ce priveste lotul echipei.

Tamas si Muniru au plecat deja iar Becali s-a hotarat: nu mai vrea straini la echipa! Doar 3 exceptii va accepta Becali, unul dintre actualul lot, Momcilovic, si cei doi care ar urma sa vina de la Astra, Teixeira si Junior Morais. Toti 3 sunt insa de mult timp in Liga 1 si au demonstrat in campionatul intern de ce sunt capabili.

Astfel, De Amorim si Moke sunt urmatorii de pe lista care vor pleca, iar Jakolis si Boldrin pot parasi la randul lor Steaua in cazul unor oferte. Sansele lor de a evolua oricum se vor diminua daca nu vor pleca in aceasta vara.