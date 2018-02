Revenire surpriza in Liga I! Un fost stelist de Europa semneaza in Play Out: "Are experienta si ne va ajuta"

Fostul stelist Andrei Prepelita este pe cale sa revina in Liga I.

Ajuns la 32 de ani, mijlocasul Andrei Prepelita, fost la FC Arges, Universitatea Craiova si Steaua, este pe cale sa revina in Liga I. El se antreneaza cu ilfovenii de la Concordia Chiajna, iar Ion Moldovan spune ca acesta ar putea semna in scurt timp.

Prepelita, care a mai jucat in ultimele sezoane la Ludogorets si FC Rostov, ar aduce un plus important echipei, spune antrenorul.

"Sigur, Prepelita este un jucator pe care il cunosc de foarte mult timp, jucator pe care l-am promovat. Il stiu si poate sa fie un jucator important, avand in vedere experienta acumulata la echipe de prima marime.

Este un jucator care poate sa aduca un plus in organizarea jocului nostru. Cred ca in cel mai scurt timp se va realiza acest lucru", a spus Ion Moldovan, antrenorul Chiajnei, citat de Telekom Sport.