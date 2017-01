RESTART PENTRU PANCU! A semnat pe 2 ani ca antrenor cu un club din Liga I

Ajuns la 39 de ani, Pancu renunta la cariera de jucator.

Acesta a semnat pe doi ani cu Voluntari, ultimul club pentru care a jucat, unde va fi antrenor secund.

"Daniel a jucat in ultimul an la Voluntari si noi am fost extrem de multumiti de ceea ce a facut pentru echipa. Noi am vrut de la inceput sa continue alaturi de noi, dar a ramas sa decida daca in staff-ul administrativ sau in cel tehnic"

"El face scoala de antrenori si a hotarat ca acesta este drumul pe care vrea sa-l urmeze. Am batut palma pentru o intelegere pe doi ani."

"La cat il vad de preocupat, sunt convins ca va face cariera si ca antrenor. Sper sa ajunga macar la performante similare celor pe care le-a obtinut ca fotbalist", a declarat Dan Leasă, managerul lui Voluntari, pentru DigiSport.