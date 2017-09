"Respectul nostru pentru doamna ministru!" / "Carmen Dan, te iubim!" / "#VOTAT" | Efectul comunicatului emis de minister in randul suporterilor dinamovisti

Principalele pagini de Facebook ale suporterilor dinamovisti au primit cu mare entuziasm comunicatul emis de Ministerul de Interne, prin care se anunta deblocarea situatiei reconstructiei noului stadion Dinamo.

La finalul saptamanii trecute, in Monitorul Oficial a fost publicata Hotararea de Guvern pentru trecerea din domeniul privat in domeniul public al statului a unor imobile din baza sportiva a CS Dinamo Bucuresti.

Imobilele vizate includ si stadionul central.

Desi acest pas nu inseamna automat si demararea lucrarilor de constructie a unui nou stadion, multi suporteri s-au grabit sa o felicite exaltat pe Carmen Dan, actualul ministru de interne.

"Carmen Dan, te iubim", e mesajul care a aparut pe pagina de Facebook Ultras Tei Dinamo (25.800 de fani).

"Respectul nostru pentru doamna ministru", a scris Peluza Catalin Hildan-Dinamo pe Facebook. (110.000 de fani)

Comentariile de la postare sunt pe acelasi ton:

In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata Hotararea de Guvern nr. 616 din 30 august 2017, pentru trecerea din domeniul privat in domeniul public al statului a unor imobile reprezentand baza sportiva a Clubului Sportiv Dinamo Bucuresti al Ministerului Afacerilor Interne.

Hotararea de Guvern a fost initiata de Ministerul Afacerilor Interne si adoptata in sedinta de Guvern din data de 30 august 2017.

"In perspectiva Turneului Final EURO 2020, actul normativ reprezinta o noua etapa in demersurile intreprinse de Ministerul Afacerilor Interne pentru crearea conditiilor necesare realizarii unei noi arene sportive, distincta de cea existenta, fara pista, in acord cu asteptarile suporterilor iubitori de fotbal. Prin Hotararea initiata de MAI se revine la o situatie de normalitate, in care statul, in calitatea sa de proprietar, isi exercita dreptul de dispozitie cu scopul de a asigura buna administrare a bunurilor respective. Urmare a acestui ultim pas, putem spune ca MAI incepe practic procedura de predare a documentatiei catre Compania Nationala de Investitii. Ministerul Afacerilor Interne face toate diligentele pentru ca realizarea stadionului modern sa se indeplineasca la timp, astfel incat publicul larg si sportivii sa beneficieze de conditii adecvate de participare la competitii si de practicare a sportului. Demersul de fata are ca obiectiv realizarea interesului public si de importanta nationala declarat prin Hotararea de Guvern 1093/2013", a anuntat clubul dinamovist.