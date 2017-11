"Repriza a doua" pentru Budescu! Becali l-a CRITICAT din nou: in ce conditii va mai juca mijlocasul! Alti doi fotbalisti, luati la rost

Gigi Becali a continuat criticile la adresa lui Budescu dupa meciul cu Astra. Mijlocasul Stelei a declarat dupa esecul cu Astra, scor 0-2, ca meciul s-a pierdut din cauza experimentelor facute la echipa.

Pe langa Budescu, in vizorul patronului au intrat si alti doi jucatori. Junior Morais si Dragos Nedelecu au fost si ei urecheati de Becali.

Gigi Becali a declarat ca de acum inainte il va intreba pe Budescu daca se simte in forma si este capabil sa castige meciul. In cazul in care va primi un raspuns negativ, Budescu va lua loc pe banca.

"Trebuie sa strang randurile. Nu e foarte grava situatia, dar e putin grava. Ii cert in familie. Prima data o sa vorbesc cu Budescu. Pentru ca el a gresit in meciul de ieri. S-a distrat tot meciul. Cea mai mare problema la ora asta e Budescu. El se crede magnific. Imi place fotbalul spectaculos, dar nu poti sa joci doar din devieri. O sa-l intreb pe Budescu care au fost experimentele. Ca experimentul a fost sa fie el odihnit. Am facut experiment cu Plzen, dar la meciul asta ce experiment? Imi spui: "Ba, uite, azi am chef sa castig meciul", si te bag. Sau imi spui ca nu ai chef si stai pe banca. Pe urma o sa continui cu Junior Morais. O sa-l intreb: "Ba, tu mai vrei sa joci fotbal? Mai ai nevoie de bani sau ai uitat fotbalul?". Dupa aia o sa vorbesc si cu Nedelcu. Ii place intre fundasii centrali ca acolo nu pierde mingea", a declarat Gigi Becali