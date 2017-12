Replica Stelei pentru Sumudica: "Lasa-l in pace pe Alibec! Sau scoate 10 milioane si transfera-l!"

Marius Sumudica a declarat ca ar fi dispus sa-l transfere pe Denis Alibec pentru a-l scoate din pasa proasta pe care o traverseaza la Steaua. Replica stelistilor a venit imediat.

Helmuth Duckadam, presedintele de imagine al Stelei, i-a transmis lui Sumudica sa pregateasca cele 10 milioane de euro cerute de Gigi Becali in schimbul atacantului sau sa nu mai vorbeasca despre Alibec.

"Ce il mai intereseaza pe Sumudică de Budescu, de Alibec, de De Amorim. A castigat campionatul, e in regula. Dar sa il lase pe Dica in treaba lui. La fiecare emisiune, vorbeste cum l-a folosit el pe Alibec si ce ar face sub comanda lui. Foarte bine, ai luat titlul, dar lasa-i in pace acum. Sau sa scoată 10 milioane si sa il ia pe Alibec", a declarat Duckadam pentru DigiSport.