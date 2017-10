REPLICA lui Gnohere, dupa ce a fost comparat cu un TRACTOR: "Asta e raspunsul meu!"

Gnohere a reusit 5 goluri in 2 meciuri pentru Steaua!

Francezul Gnohere e atacantul momentului pentru Steaua! Chiar daca nu a fost titular in absenta lui Alibec, Gnohere a intrat in repriza a doua a partidei cu Beer Sheva si a marcat de doua ori, iar in meciul cu ACS Poli a reusit un hattrick. Gnohere a tinut sa-si plateasca si niste polite catre oamenii care l-au criticat. Dumitru Dragomir, fostul sef LPF, l-a comparat pe atacantul Stelei cu un tractor.



"Acesta este raspunsul meu pentru criticile tale!", a postat Gnohere pe Instagram.

"O bucurie incredibila dupa ce a marcat 3 goluri", a mai scris atacantul Stelei.

Gnohere a devenit golgheterul Ligii I in urma acestui rezultat, cu 8 goluri.