REPLICA celor de la Botosani, dupa ce au fost acuzati de BLAT cu Steaua: "E tocmai pe dos!" Mesaj pentru CFR

Iuliu Muresan i-a acuzat pe fata pe cei de la Botosani ca se vor da la o parte din fata Stelei in aceasta seara.

Steaua si Botosani negociaza pentru transferul lui Morutan, insa cele doua au meci direct in aceasta seara, unul extrem de important in lupta pentru titlu. CFR a castigat deja si s-a distantat la 8 puncte, iar echipa lui Dica este obligata sa castige pentru a nu pierde contactul cu primul loc.

Iuliu Muresan spune ca se teme de un aranjament intre cele doua formatii, insa cei de la Botosani sustin ca nu se pune problema.



"FC Botosani a facut doua egaluri cu noi si ne-a eliminat din Cupa Romaniei, dar eu simt ca nu va face nimic in meciul cu FCSB. Asa simt eu. Cei de la Botosani nu vor face nimic. Oricum, daca vor face ceva, fac pentru ei, nu pentru mine. Daca vor pierde acest meci, nu ii vad prea bine in lupta pentru play-off.

Sunt foarte multe lucruri care nu se explica. Unele echipe pierd cu anumite echipe, dar asa e fotbalul. Nu ma astept la foarte multe din partea Botosaniului la meciul cu Steaua. Ma astept sa bata Steaua", a spus Iuliu Muresan la Telekom Sport.

Valeriu Iftime, unul dintre proprietarii de la Botosani promite ca jucatorii isi vor da viata in fata Stelei.

"Este pe dos! Pentru noi este un meci capital. Pentru puncte, pentru play-off, pentur ca nu am invins niciodata Steaua pana acum. E ambitia fiecarui jucator la mijloc si stim ca vrem cu toata puterea si cu toata ambitia sa castigam meciul de diseara. Daca se intampla un rezultat ciudat, sunt alti povestitori care pot scoate in evidenta asemenea prostii...Jucatorii de la FC Botosani isi vor da viata in seara asta! Nu mai conteaza nici banii, nici nimic. Vom face totul pentru o victorie sau un egal", a declarat Iftime, la Digi Sport.

Gazonul va fi in stare buna diseara, promite seful de la Botosani.

"Nu am sa vad meciul din seara asta din cauza unei intalniri de business. A nins azi la Botosani, vor fi conditii de iarna. Cu siguranta, terenul va fi bun. Il vom incalzi, il vom topi, vom face orice...Mai departe, e greu sa joci fotbal iarna, in Moldova.", a mai spus Ifime.